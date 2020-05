Frosinone: discarica abusiva di rifiuti pericolosi trovata grazie ad indagine aerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una discarica abusiva è stata scoperta a Frosinone durante una ricognizione aerea condotta dal Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza di Civitavecchia. L'equipaggio dell'elicottero della Sezione aerea di Pratica di Mare, hanno individuato, dall’alto, un’area ricadente nel comune di Frosinone che mostra chiare situazioni di degrado ambientale. Immediatamente sono state attivate via radio le Fiamme Gialle del Comando provinciale di Frosinone, le quali, unitamente ai colleghi del Reparto aeronavale hanno proceduto, in collaborazione con l'Arpa, ad accedere nell’area al cui interno è stata scoperta la presenza di una vera e propria discarica abusiva di rifiuti speciali e pericolosi pari a circa 7 mila metri quadrati, costituiti anche da circa 180 carcasse di veicoli in evidente violazione delle vigenti normative ambientali, con potenziale contaminazione del terreno sul quale questi materiali, esposti peraltro ai fenomeni atmosferici, sono stati abbandonati. Gli investigatori della finanza sostengono che l’eventuale sversamento sul suolo di lubrificanti e liquidi refrigeranti, senza l’adozione delle necessarie cautele per la messa in sicurezza del sito di deposito, ha costituito e costituisce una seria minaccia alla salvaguardia dell’ambiente, con pericolo di compromissione della flora, della fauna e delle falde acquifere. Al termine delle operazioni, l'area è stata sequestrata mentre è stato denunciato il proprietario del sito, un cittadino italiano di anni 59. L'uomo deve rispondere di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. (Rer)