Agricoltura: Coldiretti Lazio, regolarizzazione migranti non risolve problema

- La regolarizzazione dei migranti è un provvedimento che "non risolve il problema perché queste persone saranno regolarizzate quando il periodo di emergenza nelle campagne sarà finito". Lo dice il presidente di Coldiretti Lazio David Granieri ai microfoni di Radio Cusano campus. "Culturalmente è chiaro che non siamo contrari alla regolarizzazione, la trasparenza va bene dappertutto - ha affermato Granieri -. La questione è che così il problema non si risolve perché, bene che andrà, queste persone saranno regolarizzate a settembre, quando il periodo di emergenza nelle campagne di fatto sarà finito. Ecco perché noi continuiamo ad insistere sui corridoi verdi, per far tornare specialmente dai paesi dell'est tutta la manodopera che lavora in Italia stagionalmente. E contemporaneamente reintrodurre in via temporanea l'uso del voucher. Fino ad ora la verdura in campo non è rimasta perché le famiglie agricole hanno fatto i tripli turni per non lasciare a terra prodotto. Ma adesso con l'aumentare del prodotto sarà impossibile gestire la situazione senza nuova manodopera. Una persona che non lavorava, che faceva tutt'altro, non può essere presa e messa a fare un lavoro come se tutti fossero in grado di farlo correttamente. Dobbiamo poter scegliere la manodopera. Si può imparare, ma ci vuole tempo", ha aggiunto Granieri. (Com)