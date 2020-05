Decreto Rilancio: Cecchetti (Lega), stop bollette per imprese turistico-ricettive, pronto emendamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sospensione fino al 31 dicembre 2020 delle bollette di luce, acqua e gas per le imprese turistico-ricettive. Lo afferma il vicecapogruppo vicario della Lega alla Camera, Fabrizio Cecchetti, primo firmatario dell'emendamento.Abbiamo presentato in proposito un emendamento al decreto Liquidità. "Vogliamo dare una boccata d'ossigeno ad alberghi, attività extra-alberghiere, bed & breakfast, affittacamere e aziende termali in ginocchio. Ci auguriamo che il governo voglia consentire loro di rialzarsi in piedi e non stroncarli definitivamente", aggiunge.(Rin)