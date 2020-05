Agroalimentare: Car, meloni e prime ciliegie italiane nei mercati, prezzi stabili in settore ittico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro Agroalimentare Roma (Car) prosegue le sue rilevazioni settimanali sui prodotti ortofrutticoli e ittici più convenienti, con la rubrica "La Borsa della Spesa", in collaborazione con Tgr Lazio e Unioncamere. Secondo quanto rende noto il Car "L’allentamento delle misure prese durante il lockdown ha indirizzato i consumi generali di ortofrutta non più solo sui prodotti con una shelf life più lunga ma anche su prodotti con un tempo di deperibilità minore. Ad oggi non ci si riempie più il frigo di mele, arance, patate, cipolle ecc. per uscire da casa il meno possibile. Inoltre in questa fase di ripartenza l’incertezza del consumatore nella scelta dei prodotti trova una rassicurazione sull’italianità, localismo, salutismo dei cibi e vista la situazione economica di molti cittadini italiani la convenienza dei prodotti ortofrutticoli ed ittici". Il Car sottolinea che "è da sempre un garante della sicurezza alimentare, sostenibilità e valorizzazione del prodotto locale. In queste calde giornate di maggio, il melone è sicuramente un prodotto molto richiesto. Simbolo di freschezza, dolcezza e benessere, con un buon rapporto qualità/prezzo visti i quantitativi offerti via via crescenti. Viene prodotto da aziende siciliane, campane ma anche locali, con il francesino particolarmente apprezzato dai consumatori. Sul mercato sono ormai presenti le prime ciliegie italiane, ma è ancora di nicchia il prodotto locale. Ultime partite di kiwi Hayward italiane ancora disponibili in mercato, un prodotto ormai a fine stagione. Per quanto riguarda gli ortaggi, buona la qualità dei cetrioli, ideali per arricchire insalate o da pinzimonio, buona anche la richiesta delle cipolle fresche sia della bianca che della rossa di Tropea". (segue) (Com)