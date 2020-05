Agroalimentare: Car, meloni e prime ciliegie italiane nei mercati, prezzi stabili in settore ittico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il mercato ittico, il Centro Agroalimentare Roma chiarisce che "si registra una buona attività di vendita. A causa del maltempo minor disponibilità di prodotto pescato nel versante Tirrenico, mentre presente prodotto dell’Adriatico. Prezzi tendenzialmente stabili. Tra le variazioni registrate alcuni esempi: in aumento il prezzo delle alici, presenti in minor quantità e di taglia piccola, e della sogliola, pescata nel mar Mediterraneo. Buon rapporto qualità/prezzo per il nasello, per i totani e soprattutto per il melù, una specie ittica magra, ricca in proteine, minerali e vitamine, molto conveniente, pescato nelle acque dei mari nazionali". Il Centro Agroalimentare Roma continua a rappresentare un importante presidio per prodotti convenienti, freschi, locali ma non solo. "La competizione - conclude la nota - tra le oltre 90 aziende commerciali e le 200 aziende di produzione è la migliore garanzia che il prezzo che ne deriva sarà il più conveniente per il consumatore". (Com)