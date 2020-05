Viabilità: Aspi, aggiornato programma chiusure stazione Ponte Oglio su A4 Milano-Brescia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A4 Milano-Brescia, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne della stazione di Ponte Oglio, che prevedela chiusura dalle 21:00 di venerdì 15 alle 6:00 di sabato 16 maggio, in uscita per chi proviene da Milano; dalle 21:00 di domenica 17 alle 6:00 di lunedì 18 maggio, in uscita e in entrata, da e verso Milano e Brescia; dalle 21:00 di lunedì 18 alle 6:00 di martedì 19 maggio, in uscita per chi proviene da Brescia; nelle quattro notti consecutive di martedì 19, mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 maggio, con orario 21:00-6:00, in entrata verso Milano e Brescia; dalle 21:00 di venerdì 22 alle 6:00 di sabato 23 maggio, in uscita per chi proviene da Brescia. Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia. (com)