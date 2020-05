Torino: 340 prodotti scaduti sugli scaffali del minimarket in corso Vittorio, titolare sanzionato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sugli scaffali c'erano 340 prodotti scaduti ma destinati alla vendita. Per questo il titolare bengalese di un minimarket in corso Vittorio Emanuele II, a Torino, è stato multato. A intervenire, ieri pomeriggio, sono stati gli agenti della sezione Centro-Crocetta della Polizia Municipale, insieme al personale della Polizia di Stato del Commissariato San Secondo. La sanzione, nel dettaglio è scattata per vendita di merce scaduta e per mancata esposizione dei prezzi. I prodotti scaduti sono stati sequestrati. (Rpi)