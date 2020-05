Russia: cambio euro scende sotto livello 79 rubli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rublo si è apprezzato rispetto alle principali valute estere, sullo sfondo della crescita dei prezzi del petrolio. L'euro ha superato per la prima volta il segno di 79 rubli dal 6 marzo. È quanto rende noto la Borsa di Mosca. Il tasso di cambio dell'euro alle 10:07 italiane è diminuito di 27 copechi (centesimi di rublo), a 79,09 rubli; il tasso di cambio del dollaro di 34 copechi, a 73,14 rubli. Il mercato azionario russo all'inizio delle negoziazioni è in crescita nella prima parte della giornata di negoziazioni, nonostante un rallentamento rispetto al balzo dei titoli in apertura. Alle 09:18 italiane, l'indice Mosbirzhi è aumentato dell'1,2 per cento, a 2621 punti; l'indice Rts del 2,3 per cento, a 1128 punti. (Rum)