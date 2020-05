Cunial: Toscano (Vox Italia), difendere la libertà di espressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Solidarietà alla deputata alla Camera Sara Cunial oggetto di un vero e proprio linciaggio da parte della politica e del mainstream. Le critiche da lei espresse in Parlamento sono legittime e motivate e ad esse bisognerebbe dare seguito piuttosto che osteggiarle per partito preso. In gioco c’è la difesa della nostra democrazia e della libertà di espressione”. Così Francesco Toscano, presidente nazionale di Vox Italia. (Ren)