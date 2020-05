© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Addio a Ezio Bosso. Un grande musicista che ci ha regalato intense emozioni. Lo ricorderemo sempre come un uomo che trasmetteva tanta voglia di vivere, lottare, sorridere. Non smetteremo mai di farlo portandolo nel cuore". Lo scrive, in una nota, il capogruppo del Pd in Assemblea Capitolina Giulio Pelonzi. (Com)