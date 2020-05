Zimbabwe: partito opposizione Mdc denuncia scomparsa di tre attivisti, polizia nega loro arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale partito di opposizione dello Zimbabwe, Movimento per il cambiamento democratico (Mdc), ha denunciato la scomparsa di tre suoi attivisti che avevano preso parte a una manifestazione non autorizzata organizzata per protestare contro la carenza di cibo nel paese. “Chiediamo il loro rilascio incondizionato e immediato”, ha affermato l'Mdc in una nota. Il gruppo legale di difesa dei diritti umani Zimbabwe Lawyers for Human Rights ha dichiarato di aver contattato l'Alta corte di Harare per conto delle famiglie degli attivisti scomparsi per invitare la polizia a stabilire dove si trovino. Tuttavia la polizia ha negato in una nota di tenere in custodia i tre membri dell'Mdc. La vicenda ha sollevato timori circa l’incolumità dei tre attivisti dal momento che in passato nel paese si sono registrati frequenti episodi di scomparsa o di maltrattamento di attivisti dell’opposizione. Le ambasciate di Stati Uniti, Canada e Regno Unito e la missione dell'Unione europea ad Harare hanno espresso preoccupazione per la sorte degli attivisti e hanno sollecitato la polizia a comunicare rapidamente dove si trovano e il loro stato di salute. (Res)