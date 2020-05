© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 1.877.673 i nuclei familiari che hanno presentato domanda per il reddito o la pensione di cittadinanza. E’ quanto emerge dai dati aggiornati al mese di aprile 2020 dell'osservatorio su reddito e pensione di cittadinanza, secondo cui le domande accolte sono state 1.268.084, con la Campania in testa per numero di richieste (247.253).(Rin)