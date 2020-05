Milano: Lega, in zona Crescenzago murales con scritte contro governatore Lombardia Fontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano nella notte su un muro di via Vittorelli, zona Crescenzago, è stata vergata a caratteri cubitali la scritta "Fontana assassino" seguita dal simbolo della falce e martello del Pcarc (Partito dei comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo). Lo denuncia mostrando alcune foto della scritta il presidente leghista del Municipio 2 di Milano, Samuele Piscina. "Quando la sinistra governativa, a Milano come al governo nazionale, chiede alla Lega di fare un'opposizione responsabile, di collaborare in un momento così difficile, di evitare gli scontri politici per il bene collettivo, a cosa fa riferimento con precisione?", commenta Piscina. "Questo becero murales, apparso con il favore delle tenebre in Via Vittorelli a Milano, dimostra con evidenza quanto siano pericolosi e stupidi gli estremismi, partendo dai simboli, come quello rappresentato sul muro, che hanno ispirato, nel corso dei tempi, sventure e morti in ogni parte del mondo". "Gli 'artisti' in questione sono gli stessi che, lo scorso 25 Aprile, hanno manifestato senza autorizzazioni e precauzioni in barba ai dpcm anti Covid-19, scontrandosi in via Padova con le forze dell'0rdine". "Chiedo al Sindaco Sala - chiosa il presidente di Municipio leghista - di condannare l'accaduto immediatamente, in modo fermo e inequivocabile, oltre a far rimuovere le scritte ingiuriose in tempi rapidi". (com)