© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il sindaco Raggi Roma è sempre più abbandonata a sé stessa, i livelli di incuria generalizzata, soprattutto nei parchi e nelle ville storiche sono oltre l'immaginazione. Soprattutto ora in emergenza Covid-19, la sindaca deve garantire la sicurezza dei romani". Lo scrive, in una nota, la consigliera capitolina del Pd Ilaria Piccolo. (Com)