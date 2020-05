Francia: ad aprile rallenta inflazione a +0,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia ad aprile l'inflazione è rallentata a +0,3 per cento su un anno, contro il +0,7 per cento di marzo. Lo riferisce l'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). Il dato è dovuto principalmente al calo dei prezzi dell'energia, che il mese scorso è stato di -8,6 per cento su un anno (mentre a marzo era di -4 per cento). "Si tratta del calo più forte dell'ottobre del 2009", ha fatto sapere l'Insee. I prezzi dei prodotti alimentari sono ancor aumentati del 3,7 percento (+1,9 per cento a marzo).(Frp)