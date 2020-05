© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pagina ufficiale dell'ambasciata cinese in Tunisia ha annunciato che il governo di Pechino ha deciso di assegnare nuovi aiuti alla Tunisia per sostenerlo nella lotta contro il coronavirus. L'aiuto consiste in 30 mila mascherine e 150 mila mascherine chirurgiche, 13 mila analisi rapide, oltre a una notevole quantità di materiali e strumenti medici. (Tut)