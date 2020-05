© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina che ci ha portato il virus cresce. L'Italia muore. Conte sveglia. Riaprire in sicurezza. Così Eugenio Zoffili, deputato e capogruppo della Lega in commissione Affari esteri alla Camera commentando su Twitter i dati sulla crescita della produzione industriale in Cina diffusi in queste ore. (Rin)