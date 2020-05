Coronavirus: Mauri (Pd), flessibilità giusta ma Regioni seguano indicazioni governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni territorio è diverso dall’altro ed è questo il motivo per cui abbiamo introdotto questa flessibilità a livello regionale. Dobbiamo però avere il controllo preciso della situazione sanitaria regione per regione e sarà fondamentale da parte delle Regioni comunicare al governo in modo diligente la situazione sanitaria presente nel proprio territorio. Lo afferma il viceministro dell’Interno Matteo Mauri, ospite a Radio Anch’io. “In questo momento - ha aggiunto il Vice Ministro - il governo sta ipotizzando aperture ampie. Ci sarà un’indicazione nazionale, le regioni potranno decidere eventualmente quanto stringere. Siccome non tutti i Presidenti si sono dimostrati così attenti è importante che il livello nazionale possa sempre avere il piede sul freno per poter rallentare ogni singola regione nel momento in cui non si dovesse fare quello che si deve”. (Rin)