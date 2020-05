Regno Unito: ente supervisione polizia, uso eccessivo taser su sospettati di colore o con disturbi mentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio indipendente per la condotta della polizia (Iopc), ente pubblico non ministeriale in Inghilterra e Galles, ha richiesto maggiore giudizio da parte delle forze dell'ordine nell'utilizzo dei taser. Secondo l'Iopc, queste armi vengono usate in modo sproporzionato contro persone sospette di colore o con disturbi mentali. Lo riporta il quotidiano britannico "Independent". L'Iopc ha dichiarato che è necessaria più trasparenza dopo che il governo ha spinto per armare altri 10 mila poliziotti con pistole elettriche. Il direttore generale dell'Iopc, Michael Lockwood, ha dichiarato che, nonostante l'ente comprenda che l'uso dei taser sia importante per salvaguardare i poliziotti in situazioni pericolose, "ci sono preoccupazioni in aumento riguardo all'utilizzo sproporzionato di queste armi". Un caso su cinque di utilizzo da parte della polizia in Inghilterra e Galles riguarda una persona di colore. L'ente di supervisione sta investigando quattro recenti incidenti in cui la polizia ha usato il taser contro un sospettato. (Rel)