Mauritania: il ministro della Sanità entra in quarantena volontaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute mauritano, Mohamed Nadio Ould Hamid, ha annunciato di aver deciso di entrare in quarantena volontaria dopo il contagio della moglie di un funzionario del ministero. "Vorrei informare l'opinione pubblica che uno dei direttori del ministero della Salute è il marito di una infermiera che ha contratto il virus della Covid-19", ha detto il ministro in un comunicato stampa. Il ministro ha aggiunto che "il direttore è stato recentemente in una riunione del ministero sulle misure per fornire medicine sul mercato e, nonostante le misure precauzionali che adottiamo automaticamente nelle nostre riunioni, ho deciso di mettermi in quarantena volontariamente per evitare qualsiasi rischio". (Res)