Etiopia: arrestati 225 sospetti trafficanti nello stato di Amhara

- Le autorità dello stato di Amhara, nel nord-ovest dell'Etiopia, hanno arrestato 225 sospetti trafficanti e 2.446 rapinatori e sequestrato migliaia di armi da fuoco illegali assortite negli ultimi nove mesi. È quanto reso noto in un comunicato dall'ufficio regionale per la sicurezza, che ha riferito inoltre di aver requisito 2.104 armi da fuoco, 5.272 pistole assortite e 168.774 colpi di munizioni per diverse armi, oltre a requisire 11.658 capi di bestiame utilizzati per il contrabbando. Il traffico di armi ha conosciuto un boom in Etiopia negli ultimi tre anni, ponendo una seria minaccia per la sicurezza nazionale. (Res)