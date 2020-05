Polonia: parlamento approva espansione pacchetto stimoli economici per crisi Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sejm, la camera bassa del parlamento polacco, ha approvato una parte degli emendamenti proposti dal Senato al cosiddetto "scudo anticrisi 3.0", destinato a proteggere l'economia dall'impatto della pandemia di coronavirus. Il piano prevede un'iniezione fino a 900 milioni di zloty (198 milioni di euro) di nuove risorse a sostegno delle imprese attraverso l'Agenzia di sviluppo industriale. Esso include anche un sostegno finanziario agli operatori ferroviari e di bus per far fronte alle difficoltà della situazione. La normativa introduce inoltre un prelievo sui servizi di video-on-demand che andrà a beneficio dell'Istituto cinematografico polacco. Lo scudo 3.0, come è stato soprannominato, passerà ora al presidente della Repubblica, Andrzej Duda, per la promulgazione. (Vap)