Maltempo: a Milano circolazione mezzi di superficie rallentata

- A causa degli allegamenti dovuti all'ondata di maltempo che ha colpito Milano nella notte le linee della metropolitana e quelle di superficie subiscono disagi e rallentamenti. I treni della M1 circolano regolarmente mentre sulla M2 i treni sono sostituiti da bus nelle tratte Famagosta-Assago e Famagosta-Abbiategrasso. Alle ore 9.30 sulla M3 è stata riaperta la stazione Zara, i treni fanno nuovamente la fermata così come le stazioni Zara e Marche della M5 dove i treni fanno nuovamente le fermate. Per quanto riguarda la rete di superficie il tram 5 fa servizio solo tra Ortica e Lunigiana, il tram 7 fa servizio nella tratta Precotto - Testi/Santa Monica ed è sospeso sul resto della linea, il tram 33 fa capolinea in via Farini/Bassi anziché in p.le Lagosta. Il bus 42 devia tra via Suzzani e viale Marche nelle due direzioni, il bus 51 termina le corse in Murat/Populonia e non raggiunge il capolinea in v.le Stelvio, il bus 70 fa capolinea a Maciachini anziché a Zara, il bus 82 fa capolinea a Maciachini anziché a Zara e il filobus 93 fa capolinea in p.le Gabrio Rosa anziché in v.le Omero. (Rem)