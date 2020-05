Cassa integrazione, il ministro Catalfo annuncia che entro 15 giorni arriveranno i soldi dall'Inps

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il decreto Rilancio interveniamo per rendere più rapida l’erogazione della cassa integrazione in deroga, una prima tranche del 40 per cento arriverà entro 15 giorni dalla prima richiesta. Lo afferma ad "Avvenire" il ministro del Lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo."Ma nei prossimi mesi sarà necessaria una più complessiva riforma degli ammortizzatori, non solo per snellire le procedure, ma anche per costruire un sistema più organico, coerente e inclusivo", dichiara il ministro che all’indomani dell’approvazione del decreto si dice soddisfatta degli stanziamenti. "26 miliardi per il pacchetto lavoro e politiche sociali e 16 solo per la cassa integrazione, più che sufficienti ad affrontare questa fase. Le misure per il Terzo settore, dai 100 milioni al Fondo dedicato alla possibilità per le realtà del non profit di accedere alle risorse per sanificare gli ambienti di lavoro", aggiunge.(Rin)