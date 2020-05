© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo (Pil) della Slovacchia registra una contrazione del 3,9 per cento su base annua nel primo trimestre del 2020. Lo comunica l'Ufficio di statistica slovacco, che ha pubblicato le sue stime in merito. Tenuto conto dei fattori stagionali, la diminuzione è del 4,1 per cento su base annuale e del 5,4 per cento in relazione al trimestre antecedente. (Vap)