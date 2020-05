Imprese: Maestrini (Fincantieri), ci aspettiamo un’accelerazione della produzione nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fincantieri non ha ancora fatto previsioni per quanto concerne l’andamento nel 2021, ma un’accelerazione in termini di produzione è possibile a seguito del rallentamento che ha caratterizzato l’anno corrente. Così il direttore generale di Fincantieri, Alberto Maestrini, durante la conference call di questa mattina con gli analisti, sottolineando che la società non si aspetta cambiamenti sui programmi a medio termine al 2023 e 2024. “Disponiamo delle risorse necessarie a superare questa fase, in particolare una liquidità di 1,4 miliardi di euro al 13 maggio”, ha detto, aggiungendo che “dobbiamo essere prudenti, ma non siamo assolutamente preoccupati in questo senso”. Sul fronte delle consegne, il general manager ha affermato che “stiamo rinegoziando le consegne nell’interesse nostro e dei nostri clienti”, sottolineando però che le operazioni in questione non determineranno costi aggiuntivi. In particolare, il direttore generale ha garantito che al momento alla società non sono state notificate cancellazioni degli ordini di navi da crociera da parte dei propri clienti. “La conservazione del portafoglio ordini è un obiettivo prioritario”, ha detto Maestrini. (Ems)