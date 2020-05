Francia: "Les Echos", Naval Group rischia di rimanere ai margini dell'industria navale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Naval Group, azienda francese specializzata nell'industria della difesa navale, voleva essere al centro del consolidamento europeo del settore ma rischia di rimanere ai margini. Lo scrive il quotidiano "Les Echos", ricordando l'alleanza tra i cantieri tedeschi Luerseen e German Naval Yards di Kiev (Gnyk) e i colloqui in corso tra Fincantieri e Thyssenkrupp Marine System (Tkms) per una possibile joint venture. Per rafforzare la sua divisione Tkms, che costruisce sottomarini e navi da superfici, Thyssenkrupp secondo il quotidiano francese fa "gli occhi dolci" al gruppo di Trieste, che è "debole" in questo segmento. La joint venture tra Fincantieri e Naval Group è "fragile". Nell'attesa di ottenere il via libera dalle autorità europee per l'acquisizione di Chantiers de l'Atlantique, il presidente di Fincantieri, Giuseppe Bono, prevede un "piano B". Per Naval Group e Chantiers de l'Atlantique la joint venture italo-tedesca non sarebbe una "buona notizia. (Frp)