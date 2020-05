Cultura: M5s su Bosso, piangiamo un grande uomo e un artista straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Ezio Bosso se ne va "non solo un artista straordinario, impareggiabile compositore e pianista, ma anche un grande uomo". Così in una nota i componenti del Movimento 5 Stelle in commissione Cultura al Senato. "La notizia della morte di Ezio Bosso lascia sgomenti e riempie di infinita tristezza il mondo della cultura e il paese intero. Con lui se ne va non solo un artista straordinario, impareggiabile compositore e pianista. Ma anche un grande uomo, che ha sempre sostenuto il valore formativo e sociale della musica, capace di testimoniare per anni con il suo corpo e con la sua arte tutta la forza che è possibile esprimere pur nella convivenza con la malattia. Oggi - conclude la nota - il paese intero piange questa perdita. Alla sua famiglia le più sentite condoglianze e la nostra vicinanza".(Com)