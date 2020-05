Credito: Abi e commissario alla Ricostruzione insieme per lavori nel Centro Italia per danni del sisma del 2016

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo ristretto di lavoro tra gli esperti del commissario e l'Associazione bancaria italiana valuterà insieme lo stato della ricostruzione per approfondire e individuare le soluzioni delle diverse problematiche connesse all'erogazione dei contributi pubblici alla riparazione delle abitazioni e dei siti produttivi nel Centro Italia colpito dal sisma del 2016. La costituzione del tavolo è stata decisa oggi nel corso di un incontro tra il commissario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini, ed il direttore generale dell'Associazione bancaria, Giovanni Sabatini, che hanno indicato i punti essenziali di sviluppo del confronto e il metodo di lavoro per condividere modalità e soluzioni che possano accelerare gli interventi. (segue) (Com)