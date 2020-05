Coronavirus: donazione di Sheikha Fatima degli Emirati ai malati in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dell'Unione generale delle donne (Gwu) degli Emirati Arabi Uniti, del Consiglio supremo per la maternità e l'infanzia e della Fondazione per lo sviluppo familiare (Dff), Sheikha Fatima Bint Mubarak, ha offerto una donazione a decine di pazienti colpiti dalla pandemia di Covid-19 ora in cura presso la Fondazione Montedomini. La donazione, destinata al trattamento dei pazienti anziani con il coronavirus a Firenze, rientra in una campagna lanciata dall'Associazione araba italiana delle donne (Aiwa) e dal Comune di Firenze per fornire a questo segmento della società italiana dispositivi di protezione individuale e aiuto nella loro lotta contro il virus Sars-CoV-.2. In una dichiarazione, la Fondazione Montedomini ha accolto con favore la donazione di solidarietà. "Siamo grati per questo gesto di Sheikha Fatima e per il suo sostegno per gli sforzi compiuti dalla Fondazione di fronte alla pandemia di Covid-19", si legge in una nota. Omar Obaid Al Shamsi, ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia, ha affermato che l’iniziativa va all'unisono con i principi fondanti della politica del suo paese a sostegno dei popoli di tutto il mondo in tempi di difficoltà. "Dall'inizio della crisi sanitaria in Italia, gli Emirati Arabi Uniti sono stati tra le prime nazioni che hanno espresso piena solidarietà a coloro che soffrono per questa avversità, in particolare gli anziani, i bambini e le donne, contribuendo efficacemente agli sforzi internazionali per la diffusione del virus", ha detto l'ambasciatore, citato dall’agenzia di stampa ufficiale emiratina “Wam”. (Res)