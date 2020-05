Corea del Nord: governo intensifica sforzi per collocare debito pubblico tra gli imprenditori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha aggiornato lo status di una joint venture sino-nordcoreana come parte degli sforzi tesi a incoraggiare l’acquisto di titoli di debito pubblico da parte dei “donju”, ovvero la sempre più danarosa e influente classe imprenditoriale nordcoreana. Lo riferiscono fonti citate da “Daily NK”. La joint venture in questione, Pyongjin – precedentemente nota come Pyongjin Bicycle Joiunt Venture Company, è stata recentemente “promossa” a allo status di “ufficio per la trade guidance”, che le garantirà maggiore autonomia operativa. Le aziende nordcoreane operano solitamente sotto l’egida del ministero per gli Affari economici esterni. Le aziende promosse a “uffici di guidance” possono però redigere autonomamente i loro business plan, senza avvalersi dell’intermediazione di una agenzia governativa. Pyongjin ha sede presso la città cinese di Tientsin; in passato si occupava soprattutto dell’importazione di componenti per biciclette e motocicli in Corea del Nord. Il recente cambio di status suggerisce però che l’azienda si occuperà in futuro della vendita di prodotti cinesi finiti ,e che potrebbe anche acquistare stabilimenti produttivi in territorio nordcoreano. (segue) (Git)