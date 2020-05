Cina: coronavirus, quattro nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità sanitaria cinese ha confermato quattro nuovi casi di Covid-19 nella Cina continentale nelle ultime 24 ore. Tutti e quattro i casi sono stati trasmessi a livello nazionale e segnalati nella provincia di Jilin, secondo la Commissione sanitaria nazionale cinese. Non sono stati segnalati decessi correlati alla malattia. Nelle ultime 24 ore, sono stati segnalati 11 nuovi casi asintomatici di cui due dall'estero. Nessun caso è stato riclassificato come caso confermato e 104 casi asintomatici, inclusi tre provenienti dall'estero, sono stati dimessi dall'osservazione medica. 619 casi asintomatici, di cui 35 provenienti dall'estero, rimangono sotto osservazione medica. Ieri, 14 maggio, 14 persone sono state dimesse dagli ospedali cinesi dopo la guarigione, mentre il numero di casi gravi è aumentato a 11. Stando ai dati aggiornati a ieri, la Cina continentale ha riportato un totale di 1.692 casi importati. Di questi, 1.646 sono stati dimessi dagli ospedali dopo il recupero e 46 sono rimasti ricoverati in ospedale con tre in gravi condizioni. (segue) (Cip)