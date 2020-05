Hong Kong: stanziamento 15,5 miliardi di dollari per superare difficoltà economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio legislativo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong ha approvato la proposta di una aggiunta al bilancio 2020-2021 che contiene varie misure di aiuto a supporto a imprese e residenti colpiti dalle ricadute della pandemia di coronavirus. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Tali misure, per un valore totale di circa 15,5 miliardi di dollari, includono 1.290 dollari in contanti per ciascun residente, riduzione dell'imposta sul reddito e delle imposte sui salari, riduzione del canone di locazione e dei canoni per gli inquilini di immobili di proprietà del governo. Il segretario finanziario del governo, Paul Chan, ha accolto con favore l'approvazione e ha affermato che il governo attuerà le misure il prima possibile. Chan si aspetta che i residenti di Hong Kong possano ricevere il trasferimento di denaro già ad agosto. L'economia di Hong Kong sta affrontando enormi sfide a seguito dell'impatto dell'epidemia e dei disordini sociali, con il Pil in calo dell'8,9 per cento su base annua nel primo trimestre di quest'anno, il calo trimestrale più netto dal 1974. "Le misure di soccorso mirano a stabilizzare la crescita e la fiducia e prevenire una spirale al ribasso nell'economia", ha sottolineato Chan.(Cip)