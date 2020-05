Germania: al via oggi al Bundestag dibattito sulla riforma della pensione di base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre oggi al Bundestag il dibattito sul progetto di legge per la riforma della pensione di base, presentato dal ministro del Lavoro Hubertus Heil e approvato dal governo federale il 19 febbraio scorso. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, è accesa la discussione sulla questione, che nei mesi scorsi ha rischiato più volte di dividere la Grande coalizione tra Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Cdu) e Partito socialdemocratico tedesco (SpD), provocando una crisi di governo. Al termine di lunghi negoziati, il governo federale ha elaborato una soluzione di compromesso tra socialdemocratici e democristiani. Il provvedimento dispone che la pensione minima sperimenti dal 2021 un incremento del 10 per cento a seconda delle fasce di reddito e a condizione che i destinatari abbiano almeno 33 anni do contributi. La riforma interesserà 1,4 milioni di lavoratori,con una spesa stimata a 1,3 miliardi di euro. L'idoneità a ottenere l'aumento della pensione di base è poi subordinata a un controllo del reddito. L'obiettivo è garantire la misura riguardi soltanto quanti ne hanno effettivamente bisogno. In particolare, l'incremento della pensione di base verrà concesso soltanto a quanti, da pensionati, hanno come singoli un reddito mensile massimo di 1.250 euro. Per le coppie, il limite sale a 1.950 euro. Rimane aperta la questione delle copertura, aggravata dal declino delle entrate previsto in Germania nel 2020 a causa della crisi del coronavirus, stimato a 81,5 miliardi di euro. (segue) (Geb)