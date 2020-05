Germania: al via oggi al Bundestag dibattito sulla riforma della pensione di base (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su tale lacuna fanno leva i deputati di Cdu e Csu per opporsi alla proposta di Heil, affermando che nel suo stato attuale la riforma della pensione di base non può essere tecnicamente attuata e manca del necessario finanziamento. Per il ministro delle Finanze Olaf Scholz, membro della SpD, i fondi dovrebbero essere recuperati dalle entrate derivanti dall'introduzione nell'Ue di un'imposta sulle transazioni finanziare. Tuttavia, a oggi, la proposta di Scholz non pare aver fatto breccia nell'Unione europea. Intanto, nella SpD di cui Heil è vicepresidente “si inizia a perdere la pazienza per il tiro alla fune” al quale Cdu e Csu stanno sottoponendo la riforma della pensione di base. I socialdemocratici chiedono quindi un intervento risolutivo del cancelliere Angela Merkel,già presidente della Cdu. In questo modo, Merkel, che ha sempre sostenuto il progetto di Heil, si trova “nella difficile situazione” di dover far fronte alla “rivolta” dei colleghi di partito. La posizione dei democristiani è efficacemente riassunta da Carsten Linnemann, vicecapogruppo dell'Unione, l'intesa formata al Bundestag da Cdu e Csu. Interpellato da “Handelsblatt”, Linnemann, che milita nella Cdu, ha dichiarato: “Il governo ha approvato un disegno di legge, che come da prassi arriva al Bundestag. Tuttavia i deputati decidono. Nell'Unione siamo tutti d'accordo, questo progetto di riforma della pensione di base non può essere approvato”. (segue) (Geb)