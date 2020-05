Germania: al via oggi al Bundestag dibattito sulla riforma della pensione di base (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A sua volta, il capogruppo dell'Unione, Ralph Brinkhaus, ha avvertito che la seconda e la terza lettura della proposta di Heil al Bundestag si terranno “soltanto se verranno rese disponibili serie coperture finanziarie”. Infine, per Brinkhaus, è necessario garantire la verifica del reddito come condizione per beneficiare dell'aumento della pensione di base. Da parte sua, Heil si è detto “tranquillo” e ha osservato di “non avere la sensazione” del fallimento della sua proposta. Come nota “Handelsblatt”, il ministro del Lavoro sa, infatti, che l'Unione, opponendosi all'approvazione della riforma della pensione di base “sta giocando con il fuoco” e tale resistenza “finirà col danneggiare” Merkel. (Geb)