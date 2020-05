Trasporto aereo: Lufthansa, netto aumento voli da giugno, 1.800 collegamenti a settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gravemente colpito dalla crisi provocata dalla pandemia di coronavirus, da giugno prossimo il gruppo Lufthansa intende aumentare in maniera significativa l'offerta di voli, drasticamente ridotta a causa dell'emergenza sanitaria. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, dal prossimo mese, l'azienda che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca incrementerà i voli a 1.800 collegamenti verso circa 130 destinazioni, di cui oltre 20 intercontinentali. “Le persone vogliono e possono viaggiare di nuovo, sia per vacanza sia per motivi di lavoro. Continueremo, quindi, a espandere la nostra offerta passo dopo passo nei prossimi mesi”, ha dichiarato Harry Hohmeister, membro del consiglio di amministrazione di Lufthansa. A ogni modo, al momento di pianificare il viaggio, i passeggeri di Lufthansa dovranno prendere in considerazione le normative vigenti in materia di ingresso nei paesi e di quarantena. A bordo degli aerei di Lufthansa continuerà a valere l'obbligo di indossare le maschere di protezione. Inoltre, l'offerta di ristorazione verrà inizialmente limitata per ridurre il rischio del contagio. A causa della crisi del coronavirus, Lufthansa ha recentemente trasportato un massimo dell'uno percento di passeggeri rispetto al totale del 2019. Inoltre, il gruppo aveva solo cinque destinazioni a lungo raggio in offerta. Come nota “Handelsblatt”, se i nuovi voli di Lufthansa avranno passeggeri dipende dall'allentamento delle limitazioni alla libertà di movimento in vigore in Germania come in altri paesi. In particolare, il ministero degli Esteri tedesco ha emesso un avviso di viaggio valido fino al 14 giugno prossimo n cui sconsiglia di lasciare la Germania per le difficoltà che potrebbero impedire il rientro nel paese a causa della misure restrittive adottate da diversi governi per contrastare la pandemia di Sars-Cov2. Come ricorda “Handelsblatt”, Lufthansa ha avviato i negoziati con il governo federale al fine di ottenere aiuti di Stato per 9 miliardi di euro per far fronte alla crisi. (Geb)