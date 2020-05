Cina: vendite al dettaglio in calo del 7,5 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite al dettaglio di beni di consumo in Cina sono diminuite del 7,5 per cento su base annua ad aprile. Lo ha reso noto oggi l'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). Il dato è migliore rispetto a quello del mese di marzo, quando la contrazione era stata pari al 15,8 per cento. Ad aprile, le vendite al dettaglio di beni di consumo hanno raggiunto il valore complessivo di 2.820 miliardi di yuan (circa 398 miliardi di dollari), con un aumento dello 0,32 per cento su base mensile. Nei primi quattro mesi del 2020, le vendite al dettaglio cinesi di beni di consumo sono diminuite del 16,2 per cento su base annua, raggiungendo i 10.700 miliardi di yuan (1.507 miliardi di dollari), riducendo il calo del 19 per cento nel primo trimestre. Le vendite al dettaglio nelle aree rurali sono diminuite del 7,7 per cento su base annua ad aprile, mentre quelle nelle aree urbane sono diminuite del 7,5 per cento. Il declino è arrivato quando a causa della pandemia di Covid-19 negozi e ristoranti sono rimasi chiusi durante il periodo. I ricavi del settore della ristorazione, una delle industrie più colpite, sono diminuiti del 31,1 per cento su base annua ad aprile, ha dichiarato l'Nbs. Nel frattempo, le vendite online sono rimaste relativamente attive quando i consumatori si sono rivolti ai servizi online quando sono rimasti in casa, con un aumento dell'1,7 per cento su base annua nei primi quattro mesi, rispetto a un calo dello 0,8 per cento nel primo trimestre. Mentre l'epidemia di Covid-19 va attenuandosi in Cina, il paese ha introdotto una serie di misure per rilanciare la fiducia dei consumatori come parte degli sforzi più ampi per sostenere l'economia. (Cip)