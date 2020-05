Germania: Walter-Borjans (SpD), crisi superabile solo con più tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi innescata dalla pandemia di coronavirus può essere superata soltanto con imposte e tasse più elevate e se lo stato volesse mantenere l'aumento del disavanzo entro i limiti, i prelievi dovrebbero aumentare almeno in alcuni settori. È quanto affermato da Norbert Walter-Borjans, copresidente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD)con Saskia Esken, nel corso di un'intervista rilasciata oggi al quotidiano “Passauer Neue Presse”. “Non vi è modo di aggirare questa logica, tutto il resto non funziona, se la matematica non è un'opinione”, ha evidenziato Walter-Borjans. Secondo il copresidente della SpD, per far fronte alla crisi, è quindi importante chiedere un contributo maggiore ai redditi e alle attività più elevati. Come osserva il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, le dichiarazioni di Walter-Borjans seguono le previsioni sulle entrate fiscali nel 2020, pubblicate dal governo federale nella giornata di ieri 14 maggio. Le stime danno un declino di oltre il 10 per cento su base annua, pari a 81,5 miliardi di euro di tasse in meno. (Geb)