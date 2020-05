Italia-Cina: oggi webinar per aziende italiane che intendono partecipare a Fiera Export di Shanghai (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla scorsa edizione hanno partecipato 181 paesi e più di 380 mila espositori, oltre 500 mila buyer su un'area espositiva di 360 mila metri quadrati. Nelle passate due edizioni, la Fondazione Italia Cina, la Camera di Commercio Italo Cinese e l'Aice, nell'ambito del loro ruolo di partner ufficiali degli organizzatori, hanno organizzato la partecipazione di due importanti collettive di espositori italiani che, oltre alla presenza in fiera, hanno potuto beneficiare di un programma di incontri, seminari e appuntamenti b2b con controparti locali. Organizzata dal Ciie Bureau e dal National Exhibition and Convention Centre (Shanghai) Co., anche quest'anno la fiera vedrà attivamente impegnate la Fondazione Italia Cina, la Camera di Commercio Italo Cinese e l'Aice grazie alla firma di un accordo di collaborazione per la promozione della manifestazione e l'organizzazione di una presenza di imprese italiane all'evento, contribuendo così a fornire maggiore visibilità agli espositori del nostro paese nei confronti di visitatori e media. Alle imprese interessate viene proposta la possibilità di partecipare con stand individuali oppure all'interno di aree espositive collettive. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web della Fondazione Italia Cina. (Res)