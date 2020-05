Libia: Bashagha a Sarraj, non è il momento di tagliare gli stipendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fathi Bashagha, si è rivolto al premier Fayez al Sarraj spiegando che “non è il momento opportuno per abbassare gli stipendi” agli addetti del suo ministero. Con un messaggio su Twitter, commentando la norma che prevede un taglio degli stipendi a tutti i dipendenti governativi alla luce della crisi economica che sta attraversando la Libia, Bashagha ha affermato: "Continuiamo a fare affidamento sul nostro piano per costruire una forte istituzione di sicurezza in Libia basandoci sul personale composto da individui, funzionari e dipendenti che sono fedeli al loro lavoro". Bashagha ha detto di comprendere “la particolarità della fase che stiamo vivendo, le sfide che il nostro paese sta affrontando e l'importanza di ridurre le spese statali, ma ciò non dovrebbe avvenire a spese di chi ha stipendi limitati". (segue) (Lit)