Libia: Bashagha a Sarraj, non è il momento di tagliare gli stipendi (2)

- La crisi di coronavirus, il calo dei prezzi del petrolio sui mercati internazionali, il blocco dei terminal di esportazione di greggio e la svalutazione del dinaro libico stanno avendo un profondo impatto sulla situazione economica in Libia. I dati forniti dalla Banca centrale con sede a Tripoli nei primi quattro mesi, ripresi dal sito web in lingua inglese "Libya Herald", non sono incoraggianti (un dinaro libico equivale a circa 0,66 euro secondo il tasso di cambio ufficiale al 15 maggio): le entrate petrolifere nei primi quattro mesi dell’anno sono ammontate a 1,978 miliardi di dinari libici, a fronte di 2,871 miliardi di dinari nel solo mese di dicembre 2019; le imposte hanno portato 169 milioni di dinari libici (in calo di 264 milioni di dinari rispetto alle previsioni; i dazi doganali hanno portato 35 milioni di dinari libici (in calo di 98 milioni rispetto alle previsioni); i ricavi delle telecomunicazioni hanno inspiegabilmente portato a zero i ricavi invece dei 133 milioni di dinari previsti; le vendite di carburanti locali hanno portato 75 milioni di dinari invece di 133 milioni di dinari previsti. altri ricavi hanno portato 143 milioni di di dinari, in calo di 100 milioni di di dinari rispetto alle stime. (segue) (Lit)