Libia: Bashagha a Sarraj, non è il momento di tagliare gli stipendi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate complessive sono ammontate a 2,5 miliardi di dinari nel primo quadrimestre, in calo di 675 milioni di dinari rispetto alla previsione di 3,175 miliardi di di dinari. Per ovviare a questa carenza, la Banca centrale ha dato al governo libico un "prestito in deficit" di 8,902 miliardi di di dinari. La spesa totale è stata pari a 11,347 miliardi di dinari da una stima di 12,834 miliardi di dinari, una spesa inferiore di 1,448 miliardi di dinari. Gli stipendi del settore statale hanno rappresentato, come di consueto, la prima voce di esborso coprendo il 65 percento delle spese di bilancio totali con ben 7,352 miliardi di dinari, in calo di 85 milioni di dinari rispetto alle previsioni. Le spese operative (6 percento) sono diminuite di 619 milioni di dinari a 714 milioni di di dinari rispetto ai 1,333 miliardi di dinari previsti. Le spese di progetto (0,3 percento) sono state di soli 39 milioni di di dinari invece dei 700 milioni previsti. Per le sovvenzioni sono stati spesi 2,040 miliardi di dinari (18 percento), una spesa in eccesso di 173 milioni di dinari. Il bilancio di emergenza ha assorbito 1.201 miliardi di dinari (10,7 per cento), una spesa inferiore di 466 milioni di dinari rispetto alle attese. (segue) (Lit)