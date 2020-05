Libia: Bashagha a Sarraj, non è il momento di tagliare gli stipendi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la controversa “commissione” per la vendita di valuta estera, la Banca centrale ha dichiarato di aver ottenuto 6,662 miliardi di dinari, di cui 700 milioni stati utilizzati per finanziare i progetti messi a bilancio e 5,92 miliardi di dinari per il rimborso del debito pubblico. Per quanto riguarda i sussidi statali, l’istituto centrale ha riferito che sono stati spesi 283 milioni di dinari per l'Organizzazione statale di approvvigionamento medico, 1,417 miliardi di dinari in sussidi per il carburante, 180 milioni di dinari in sussidi per l'elettricità, 57 milioni di dinari in acqua e servizi igienico-sanitari e 102 milioni di dinari in pulizia pubblica. I ricavi in valuta estera sono stati pari a 3,5 miliardi di dollari Usa, mentre le uscite sono state pari a 5,175 miliardi di dollari Usa, con un deficit di 1,675 miliardi di dollari Usa coperto dalle riserve della Banca centrale. Quanto alle spese, 3,016 miliardi di dollari in valuta estera sono andati a banche locali, 80 milioni di dollari sono stati spesi per soddisfare l'assegno annuale per le famiglie in valuta forte, 1,433 miliardi di diari per studi privati, cure mediche all'estero, stipendi libici all'estero, assicurazioni, aviazione e trasferimenti personali. Altri 2,159 miliardi di dollari Usa sono stati spesi per i “trasferimenti” al governo, inclusi 604 milioni di dollari statunitensi in cause giudiziarie all'estero e trasferimenti esterni per il Ministero delle finanze. (Lit)