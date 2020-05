Medio Oriente: ministro Esteri Lussemburgo condanna piani annessioni Israele in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Lussemburgo, Jean Asselborn, ha condannato con durezza i piani di Israele per l'annessione di parti della Cisgiordania, elaborati dal governo dello Stato ebraico sulla base del piano per la pace in Medio Oriente illustrato il 28 gennaio scorso dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. In un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa tedesca “Dpa” prima del Consiglio Affari esteri che si tiene oggi in videoconferenza, Asselborn ha affermato: “Se si annette un territorio che non si possiede, si tratta di una grave violazione del diritto internazionale”. Asselborn ha quindi paragonato le annessioni che Israele intende compiere in Cisgiordania a quella della Crimea da parte della Russia nel 2014. “Faccio deliberatamente questo confronto”, ha proseguito il ministro degli Esteri del Lussemburgo, aggiungendo che l'Ue “ora deve assumere una posizione preventiva e applicare pressione” su Israele, come con la Russia dopo l'annessione della Crimea. Tuttavia, per Asselborn non si tratta di minacciare sanzioni nei confronti dello Stato ebraico. A ogni modo, se l'Ue dovesse valutare una possibile annessione dei Territori palestinesi come quella della Crimea alla Russia, “Israele dovrebbe temere misure punitive di vasta portata”. (segue) (Geb)