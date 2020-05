Medio Oriente: ministro Esteri Lussemburgo condanna piani annessioni Israele in Cisgiordania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dei fatti nella penisola del Mar Nero, l'Unione europea ha infatti adottato sanzioni contro la Russia, ancora oggi in vigore. I piani di Israele per la Cisgiordania saranno al centro dell'odierno Consiglio Affari esteri. Il modo in cui l'Ue dovrebbe reagire alle iniziative dello Stato ebraico in Cisgiordania è argomento di dibattito tra gli Stati membri. Come afferma il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, alcuni paesi tra cui la Germania sono contrari a minacce concrete e sostengono un approccio meno conflittuale mediante colloqui, in quanto più sensato prima che Israele attui i propri progetti di annessione. Secondo l'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, soltanto i “passi concreti” di Israele per le annessioni in Cisgiordania “non rimarranno incontrastati”. (Geb)