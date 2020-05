Per la riammissione all'Oms la Cina chiede di accettare lo status di provincia, Taiwan dice no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan non intende accettare le condizioni poste dalla Cina per la riammissione dell’isola alle attività dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nella veste di osservatore. Lo ha dichiarato oggi il ministro della Salute di Taiwan, Chen Shin-chung, riferendosi in particolare alla richiesta di Pechino che Taipei accetti il proprio status di provincia cinese. “Non ho modo di accettare qualcosa che non esiste”, ha dichiarato il ministro, aggiungendo che Taipei intende continuare a combattere per ottenere l’ammissione alla prossima Assemblea mondiale della sanità, in programma la prossima settimana. Il governo cinese afferma che Taiwan possa partecipare alle attività dell’Oms solo accettando il principio di “una sola Cina”, che di fatto segnerebbe la rinuncia di Taipei ad essere uno Stato sovrano. Il ministero degli Esteri cinese ha ribadito ieri, 14 maggio, che il rifiuto di Taipei di accettare tale principio ha eliminato il presupposto per la partecipazione dell’Isola all’Oms.Nelle ultime settimane il governo degli Stati Uniti è sceso in campo a fianco di Taiwan, appoggiando la richiesta dell’Isola di partecipare, nella veste di osservatore, alla prossima Assemblea dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), in programma alla fine del mese di maggio. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, secondo cui Washington sta sollecitando gli alleati europei e “altri paesi democratici” ad intensificare le pressioni collettive sull’Oms affinché si liberi dell’influenza della Cina continentale, e consenta a Taiwan di partecipare agli sforzi globali di coordinamento per il contrasto alla pandemia. Secondo il quotidiano Usa, l’iniziativa dell’amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, gode dell’appoggio di diversi paesi occidentali, inclusa la Francia, ma difficilmente basterà a superare le obiezioni mosse da Pechino.Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, “non dispone del mandato” necessario a invitare Taiwan nella all’Assemblea dell’Organizzazione in programma la prossima settimana nella veste di osservatore. Lo ha dichiarato il rappresentante legale dell’Oms, Steven Solomon, aggiungendo che gli Stati membri hanno “opinioni differenti” in merito alla spinosa questione della partecipazione di Taipei. L’Isola ha intensificato la campagna diplomatica contro il boicattaggio dell’Oms ai suoi danni nelle ultime settimane, avvalendosi anche dell’appoggio degli Stati Uniti. Ieri, 11 maggio, la Cina ha criticato apertamente la Nuova Zelanda per essersi espressa a favore della partecipazione di Taiwan: Pechino ha sollecitato Wellington a “smettere di formulare dichiarazioni errate” in merito alla questione della statualità di Taiwan, avvertendo che tali prese di posizione rischiano di danneggiare le relazioni tra Cina e Nuova Zelanda.Solo il governo democraticamente eletto di Taiwan ha il diritto di rappresentare l’Isola e i suoi abitanti sul palcoscenico globale. Lo ha dichiarato il 5 maggio la portavoce del ministero degli Esteri di Taiwan, Joeanne Ou, rivolgendosi all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) affinché “si liberi” del controllo esercitato su di essa dalla Cina. L’esclusione di Taiwan dall’Oms, su pressione di Pechino, che ritiene l’Isola una provincia secessionista della Cina, è stata oggetto di durissime critiche da parte di Taipei, che accusa l’Organizzazione di aver creato una pericolosa falla nella mobilitazione globale contro la pandemia. Taiwan chiede di essere nuovamente ammesso nella veste di osservatore all’Assemblea mondiale della sanità, l’incontro dell’organo decisionale dell’Oms in programma questo mese. Fonti diplomatiche ritengono però che tale richiesta verrà bocciata su pressione della Cina. Steven Solomon, principale rappresentante legale dell’Oms, ha dichiarato il 4 maggio che l’Oms riconosce la Repubblica Popolare Cinese come “unico rappresentante legittimo della Cina”, in accordo con una politica in vigore all’Onu sin dal 1971. Secondo la portavoce Ou, però, la politica del 1971 ha risolto soltanto la questione della rappresentanza della Cina continentale, e non ha dato il diritto a Pechino di rappresentare Taiwan in sede internazionale.Taiwan e l’Oms sono impegnati in un duro scambio di accuse sin dall’inizio dell’emergenza pandemica globale. Il mese scorso il governo di Taiwan ha reagito con durezza alle accuse dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) secondo cui proprio dall’Isola sarebbero giunti “insulti razzisti” ai danni del direttore generale dell’organizzazione, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Era stato proprio quest’ultimo a denunciare mercoledì, 8 aprile, i presunti insulti di matrice razziale a suo carico, e a puntare l’indice contro Taiwan. La presidente di Taiwan, Tsai Ing Wen, ha però categoricamente smentito l’accusa, ed è tornata a contestare il boicottaggio dell’Isola da parte dell’Oms. “Per anni siamo stati esclusi dalle organizzazioni internazionali, e sappiamo meglio di chiunque altro come ci si senta ad essere discriminati e isolati”, recita una nota ufficiale firmata da Tsai. “Se il direttore generale (dell’Oms) potesse resistere alle pressioni della Cina, e venire a Taiwan a verificare di persona i nostri sforzi per combattere la Covid-19, forse potrebbe constatare che è il popolo taiwanese ad essere vittima di un trattamento iniquo”. La portavoce del ministero degli Esteri taiwanese, Joanne Ou, ha dichiarato a sua volta che le accuse di Tedros sono infondate e “immaginarie”, e che Taiwan non ha formulato alcun commento razzista, né ha incoraggiato altri a farlo. La portavoce ha definito “irresponsabili” le accuse del direttore dell’Oms, ed ha chiesto a quest’ultimo di fornire un chiarimento e scuse ufficiali a Taiwan. “Il concetto di razzismo a Taiwan non esiste. Non abbiamo un problema di razzismo”, ha affermato la portavoce.Il boicottaggio di Taiwan da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) potrebbe aver contribuito a ritardare di settimane la risposta globale alla pandemia di coronavirus. E’ quanto emerge dalle testimonianze di medici ed esperti dei Centri per il Controllo delle malattie (Cdc) taiwanesi, raccolte tra gli altri dal quotidiano “Nikkei”. Le rivelazioni giungono in concomitanza con le ultime, durissime critiche rivolte all’Oms dal presidente Usa Donald Trump, che ha accusato l’agenzia delle Nazioni Unite di essere “sino-centrica”, e l’ha minacciata di congelare i consistenti finanziamenti stanziati in suo favore dagli Stati Uniti. Stando alle rivelazioni della stampa taiwanese, i Cdc – agenzia incaricata della lotta alle malattie trasmissibili alle dipendenze del ministero della Salute di Taiwan – erano in stato di massima allerta sin dallo scorso dicembre a causa di quella che appariva allora come una misteriosa epidemia di polmonite virale a Wuhan. Già il 31 dicembre, l’agenzia governativa taiwanese decise di inviare un avvertimento all’Oms; quest’ultima decise però di ignorare Taipei, estromesso ormai da anni dall’agenzia Onu in ossequio all’influenza politica della Cina, che ritiene l’Isola una provincia secessionista e non ne riconosce la statualità. (Cip)