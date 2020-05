Regno Unito: critiche a società Movianto per gestione delle scorte di materiale sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società privata Movianto incaricata dal governo britannico di gestire le scorte di materiale sanitario ha coordinato il suo deposito nel caos più completo e ciò potrebbe aver causato ritardi nella consegna di materiali fondamentali per gli operatori sanitari. Lo riporta in un'esclusiva il quotidiano britannico "The Guardian". Le testimonianze degli autisti incaricati delle consegne e di altre fonti fanno sorgere dubbi riguardo alla capacità di gestire e distribuire la scorta di emergenza di materiale protettivo del paese in modo adeguato dell'azienda. "The Guardian" ha anche scoperto che in passato Movianto ha immagazzinato temporaneamente una scorta di prodotti di emergenza in depositi inadatti contenenti amianto. Questa stessa scorta è stata poi trasferita in un grande magazzino nel Merseyside, dove è rimasta fino a quando il governo si è reso conto di avere necessità urgente di materiali protettivi per rispondere alla crisi di coronavirus. Tuttavia quando l'azienda è stata incaricata di iniziare a distribuire i materiali di protezione personale a fine marzo, l'esercito britannico ha dovuto recarsi al deposito di Movianto per aiutare nell'organizzazione e nella consegna di mascherine, guanti e altri prodotti. Secondo gli autisti incaricati di consegnare i materiali negli ospedali, l'azienda non era pronta per le consegne durante la fase in cui la domanda di questi dispositivi è cresciuta a dismisura proprio per colpa della "gestione non adeguata" delle scorte e per via della carenza di personale nel deposito.(Rel)