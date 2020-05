Libia: missione Onu registra 17 attacchi a strutture sanitarie dall'inizio del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha registrato 17 attacchi alle strutture sanitarie in Libia dall'inizio del 2020. In una dichiarazione ufficiale, la missione ha aggiunto che gli attacchi proseguono e che l'ospedale centrale di Tripoli è stato bombardato ieri mattina, 14 maggio, "a seguito di un intenso attacco di artiglieria su diverse aree” della capitale. Le Nazioni Unite hanno anche condannato "tutte le azioni che mettono in pericolo i civili e impediscono alle persone di accedere ai servizi di soccorso". (Lit)