Fisco: Cattaneo (FI), scandaloso che Agenzia delle entrate faccia partire lettere di accertamento

- E' scandaloso che l'Agenzia delle entrate faccia partire 8 milioni e mezzo di lettere di accertamento. Così Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia, ospite del programma "L'imprenditore e gli altri" condotto da Stefano Bandecchi, fondatore dell'Università Niccolò Cusano, su Radio Cusano Tv Italia. "Il direttore generale dell'Agenzia delle entrate ha detto che 8 milioni e mezzo di lettere di accertamento sono in partenza - ha affermato Cattaneo-. E' scandaloso. Se un imprenditore è rimasto in piedi, ho paura che queste lettere siano la smitragliata finale per uccidere quei pochi che cercano di resistere. Noi abbiamo subito presentato un emendamento per bloccare questo invio". Sulle riaperture ha aggiunto: "E' stato giusto chiudere tutto a livello nazionale, ma ora bisogna riaprire e la Lombardia deve riaprire per ultima. L'Italia non può stare ferma perché c'è un problema in Lombardia". (segue) (Rin)